Бута Аксентий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бута Аксентий Яковлев

Место рождения

Подлесное, Кіровоградська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бута Давид Аксентьев

Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бута Архип Аксентьев

Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бута Марина Аксентьева

Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова

Смерть
Неизвестно