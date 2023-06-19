Бута Аксентий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бута Давид Аксентьев
Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бута Архип Аксентьев
Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бута Марина Аксентьева
Мать ребёнка: Бута Татьяна Никифорова
Смерть
Неизвестно