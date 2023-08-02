Фурсова Марфа Васильевна
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795