Луговской Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговской Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
1960 г.р.

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955

Сын: Луговской Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Луговской Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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