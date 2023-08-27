Луговской Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Сын: Луговской Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Луговской Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Луговская Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно