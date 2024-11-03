Чернов Антип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернова) Евдокия Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Чернова) Мария (Александра?) Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернова) Агриппина Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Пальцева (Чернова) Зиновия Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно