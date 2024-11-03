Чернов Антип Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Антип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернова) Евдокия Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Чернова) Мария (Александра?) Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Яков Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернова) Агриппина Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Сергей Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Пальцева (Чернова) Зиновия Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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