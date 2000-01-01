Бунакова (Носова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Носова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бунаков Артамон

Отец ребёнка: Бунаков Маркел

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Бунаков Маркел

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Бунаков Маркел

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бунаков Алексей

Отец ребёнка: Бунаков Маркел

Смерть
Неизвестно
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