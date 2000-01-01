Бунакова (Носова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бунаков Артамон
Отец ребёнка: Бунаков Маркел
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Бунаков Маркел
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Бунаков Маркел
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бунаков Алексей
Отец ребёнка: Бунаков Маркел
Смерть
Неизвестно