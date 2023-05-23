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(Томилова) Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.03.1911
Рождение
02.03.1911 ст.

Отец: Томилов Филипп Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно