(Томилова) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.03.1911
Рождение
02.03.1911 ст.
Отец: Томилов Филипп Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно