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Мусихин Степан Никитин

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Место рождения

поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Мусихин Никита Григорьев

Мать: Мусихина Анна Григорьева

поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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