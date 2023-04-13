Дарья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Дмитриева

Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Демченков А?

Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Демченков Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демченков Дмитрий Дементьев

Смерть
Неизвестно
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