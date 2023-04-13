Дарья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Дмитриева
Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Демченков А?
Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Демченков Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Демченков Дмитрий Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно