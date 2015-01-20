Заманов Абдулхак Галямович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения13.04.1924
Дата смерти20.01.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924
Отец: Заманов Котлогалям Заманович
Мать: Заманова Гильмимаган
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
19.07.1947
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.05.1949
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.09.1951
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.11.1957
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Гилязетдинова Зайтуна Абдулхаковна
Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1970
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Заманов Абдулхак Галямович Сержант __.__.1924 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ибраевский с/с, с. Ибраево. Сводная картотека Перечень наград 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За побе... Показать все
Смерть
20.01.2015
д. Ибраево Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д. Ибраево Кугарчинского района РБ РФ