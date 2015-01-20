Заманов Абдулхак Галямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заманов Абдулхак Галямович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

13.04.1924

Дата смерти

20.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924

Отец: Заманов Котлогалям Заманович

Мать: Заманова Гильмимаган

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
19.07.1947

Жена: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Гилязетдинова Зайтуна Абдулхаковна

Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Заманов Абдулхак Галямович Сержант __.__.1924 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ибраевский с/с, с. Ибраево. Сводная картотека Перечень наград 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За побе... Показать все
Смерть
20.01.2015
д. Ибраево Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д. Ибраево Кугарчинского района РБ РФ
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