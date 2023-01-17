Попов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1821
Дата смерти18.03.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
18.03.1898