Новгородова (Потапова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1979
Сын: Новгородов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Новгородов Владимир Николаевич
Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Рождение ребёнка
02.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородов Владимир Николаевич
Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Бракосочетание
Неизвестно