Новгородова (Потапова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова (Потапова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1979

Сын: Новгородов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Новгородов Владимир Николаевич

Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Рождение ребёнка
02.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородов Владимир Николаевич

Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Владимир Николаевич

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