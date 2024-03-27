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Зиленина (Спектор) Элла
Зиленина (Спектор) Элла
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Спектор Матвей
Мать
Спектор (Величанская) Ода
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Спектор Матвей
Мать:
Спектор Ода
Смерть
1995
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