Зиленина (Спектор) Элла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиленина (Спектор) Элла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Спектор Матвей

Мать: Спектор Ода

Смерть
1995
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