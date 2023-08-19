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Сарбаш Николай Лукьянович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сарбаш Лукьян Константинович

Мать: Сарбаш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-31
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сарбаш Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Ниеолаевна

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Смерть
Неизвестно
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