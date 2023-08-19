Сарбаш Николай Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сарбаш Лукьян Константинович
Мать: Сарбаш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-31
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сарбаш Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Ниеолаевна
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Юрьевна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Смерть
Неизвестно