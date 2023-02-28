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Смирнов Яков Васильев

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Место рождения

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Максимов

Мать: Авдотья

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Смирнов Онисим Яковлев

Мать ребёнка: ?

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Смирнов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: ?

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Смирнов Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: ?

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: ?

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Григорий Яколев

Мать ребёнка: ?

Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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