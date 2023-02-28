Смирнов Яков Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Максимов
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно