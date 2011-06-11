Терехова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

11.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Терехов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Терехов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
01.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Снежинск,Russian Federation
Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Фёдор Кириллович

Смерть
11.06.2011
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