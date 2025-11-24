Красников Панкратий Миронов Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Красников Панкратий Миронов

Автор
ИЧ
Ч. И.

мужской, родился Около 1803, Покровка, Бузулукский уезд, Оренбургской губернии

умер 19.03.1868, Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Отец
Красников МиронНеизвестно г.р.
Дети
Красников Яков ПанкратовОколо 1829 г.р.
(Красникова) Евдокия ПанкратоваОколо 1829 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Красников Мирон

Мать: не указана

Покровка, Бузулукский уезд, Оренбургской губернии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Иван Панкрактов

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Григорий Панкратов

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова (Красникова) Мария Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Красникова) Евдокия Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Красников Яков Панкратов

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Гордова (Красникова) Епистимия Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Стародубцева (Красникова) Анна Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 27.01.1851

Сын: Красников Василий Панкратов

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1000, стр. 38

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Дедловская (Красникова) Прасковья Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
05.06.1863

Дочь: (Красникова) Гликерия Панкратова

Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1718, стр. 123

Смерть
19.03.1868
Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость | ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №114, стр. 120

Мы используем куки для улучшения работы сайта.