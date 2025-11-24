Красников Панкратий Миронов
мужской, родился Около 1803, Покровка, Бузулукский уезд, Оренбургской губернии
умер 19.03.1868, Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
ОтецКрасников МиронНеизвестно г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Красников Мирон
Мать: не указана
Сын: Красников Иван Панкрактов
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Сын: Красников Григорий Панкратов
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: Болотова (Красникова) Мария Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: (Красникова) Евдокия Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: Гордова (Красникова) Епистимия Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: Стародубцева (Красникова) Анна Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Сын: Красников Василий Панкратов
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: Дедловская (Красникова) Прасковья Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева
Дочь: (Красникова) Гликерия Панкратова
Мать ребёнка: Красникова Гликерья Васильева