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Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубинский Николай Борисов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пурская (Голубинская) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Измайлов Александр Николаев

Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов

Рождение ребёнка
09.07.1794

Сын: Голубинский Василий Николаев

Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов

Рождение ребёнка
15.01.1796

Дочь: (Голубинская) Мария Николаева

Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов

Рождение ребёнка
10.07.1798

Сын: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов

Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Смерть
До 1825

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