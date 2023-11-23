Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пурская (Голубинская) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Измайлов Александр Николаев
Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов
Рождение ребёнка
09.07.1794
Сын: Голубинский Василий Николаев
Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов
Рождение ребёнка
15.01.1796
Дочь: (Голубинская) Мария Николаева
Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов
Рождение ребёнка
10.07.1798
Сын: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Отец ребёнка: Голубинский Николай Борисов
Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Смерть
До 1825