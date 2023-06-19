Посохина (Хохлова) Мавра Никифорова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти12.06.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1832
Вольноотпущенная
Рождение ребёнка
24.10.1832
Дочь: Праскева Ильинична
Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
24.10.1832
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1835
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Посохин Нил Ильич
Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.1858
Причина смерти: чахоткою