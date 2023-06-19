Посохина (Хохлова) Мавра Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Хохлова) Мавра Никифорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.06.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1832

Муж: Посохин Илья Сергеевич

Вольноотпущенная
Рождение ребёнка
24.10.1832

Дочь: Праскева Ильинична

Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1832

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1835

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Посохин Нил Ильич

Отец ребёнка: Посохин Илья Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.06.1858
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою