Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: Матрёна Кариповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Александр Климентьевич

Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Климентий Данилович

Рождение ребёнка
10.04.1858

Дочь: (Борисюк) Александра Климентьевна

Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович

Рождение ребёнка
07.05.1867

Дочь: (Борисюк) Гликерия Климентьевна

Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович

Смерть
Неизвестно

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