Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: Матрёна Кариповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Александр Климентьевич
Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1858
Дочь: (Борисюк) Александра Климентьевна
Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович
Рождение ребёнка
07.05.1867
Дочь: (Борисюк) Гликерия Климентьевна
Отец ребёнка: Борисюк Климентий Данилович
Смерть
Неизвестно