Устюгова (Цветкова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Цветкова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Цветков Иван Васильевич

Мать: Цветкова Анна Дмиреевна

Рождение ребёнка
10.08.1954

Дочь: Шевченко Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Устюгов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Николай Иванович

Отец ребёнка: Устюгов Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюгов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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