Устюгова (Цветкова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Цветков Иван Васильевич
Мать: Цветкова Анна Дмиреевна
Рождение ребёнка
10.08.1954
Дочь: Шевченко Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Устюгов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устюгов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно