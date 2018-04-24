Барлет Евгений
Место рождения
Дата рождения15.01.1964
Дата смертиОколо 24.04.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Барлет Людмила
Рождение ребёнка
18.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 24.04.2018
Причина смерти: Неизвестно | Скончался дома при неизвестных обстоятельствах