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Барлет Евгений

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.01.1964

Дата смерти

Около 24.04.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Барлет Людмила

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 24.04.2018
Каменское, Дніпропетровська область
Причина смерти: Неизвестно | Скончался дома при неизвестных обстоятельствах
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