Емельянов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Емельянов Андрей Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1903
Дочь: Федотова Анна Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна
Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Петрович
Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно