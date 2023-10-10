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Емельянов Петр Андреевич

Место рождения

Болобоново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Емельянов Андрей Емельянович

Мать: не указана

Болобоново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Федотова Анна Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Ефимия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Ефимия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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