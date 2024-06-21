Хазов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хазов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Хазова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Хазова (Бурова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1912
Дочь: Хазова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Хазова (Бурова) Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно