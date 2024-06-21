Хазов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хазов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Хазова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Хазова (Бурова) Наталья Васильевна

Круглово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1912

Дочь: Хазова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Хазова (Бурова) Наталья Васильевна

Круглово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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