Климушкин Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиПосле 25.03.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1893
Дочь: Жесткова Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1894
Сын: Климушкин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.03.1904