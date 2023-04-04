Климушкин Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкин Степан Ильич

Климушкин Степан Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

После 25.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1892

Жена: Климушкина Елена Алексеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1893

Дочь: Жесткова Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1894

Сын: Климушкин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Климушкина Елена Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.03.1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close