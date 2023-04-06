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Iаковъ

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Место рождения

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

13.04.1891

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891

Отец: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Мать: Мавра

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Крещение
14.04.1891
Рождественская церковь Валдайского уезда
Godparents:Дер. Уткина к. сынъ Егор Дмитриева и села Покровского Въра Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Смирнов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Анна

Рождество, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1939
Причина смерти: по отметке в МК стоит 1939 год, выдавали копию МК
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