Iаковъ
Место рождения
Дата рождения13.04.1891
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891
Отец: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Мать: Мавра
Крещение
14.04.1891
Рождественская церковь Валдайского уезда
Godparents:Дер. Уткина к. сынъ Егор Дмитриева и села Покровского Въра Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Смирнов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Анна
Рождество, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1939
Причина смерти: по отметке в МК стоит 1939 год, выдавали копию МК