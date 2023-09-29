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Черников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Василий Дмитриевич

Мать: Бурлакова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Черников Василий Владимирович

Мать ребёнка: Утробина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Черников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Утробина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.1997

Дочь: Черникова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Демченко Лариса Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.01.2003

Дочь: Черникова Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Демченко Лариса Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утробина Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демченко Лариса Евгеньевна

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