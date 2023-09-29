Черников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Черников Василий Владимирович
Мать ребёнка: Утробина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Черников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Утробина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.03.1997
Дочь: Черникова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Демченко Лариса Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.01.2003
Дочь: Черникова Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Демченко Лариса Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утробина Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно