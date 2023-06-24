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Путилин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1973

Отец: Путилин Николай

Мать: Путилина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Путилин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Путилина Людмила Анатольевна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.02.2017

Дочь: Путилина Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Путилина Людмила Анатольевна