Спиридонова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1966
Сын: Спиридонов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.03.1979
Дочь: Кайгородова Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: не указан