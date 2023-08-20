Спиридонова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1966

Сын: Спиридонов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.1979

Дочь: Кайгородова Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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