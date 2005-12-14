Уваров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1957
Дата смерти14.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лесное
Лесное