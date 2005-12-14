Уваров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1957

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
14.12.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лесное
Лесное
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