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Великанов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Великанов Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1935

Сын: Великанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Великанова Ксения Андреевна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
04.09.1942
Кузьмичи, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Погиб, захоронен в Братской могиле