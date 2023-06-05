Великанов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Великанов Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1935
Сын: Великанов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Великанова Ксения Андреевна
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
04.09.1942
Кузьмичи, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Погиб, захоронен в Братской могиле