Чередова Евгения Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Чередов Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Чередов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Чередов Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно