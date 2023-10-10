Игнатов Михаил
Место рождения
Дата рождения24.10.1886
Дата смерти20.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886
Отец: Игнатов Николай
Мать: Игнатова Евдокия
Крещение
26.10.1886
Троицкая церковь
Бракосочетание
31.10.1910
Жена: Игнатов Клавдия
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: Гудкова Ирина
Мать ребёнка: Игнатов Клавдия
Военная служба
1919
Добровольческая Армия Юга России
Образование
1923
Харьковский Технологический Институт
Работа или профессия
Неизвестно
профессор Технологического факультета Харьковского Технологического Института (ХММИ 1029-1933
Образование
Неизвестно
Реальное училище проф.Буракова при Харьковском Технологическом институте
Смерть
20.05.1938