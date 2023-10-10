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Игнатов Михаил

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

24.10.1886

Дата смерти

20.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886

Отец: Игнатов Николай

Мать: Игнатова Евдокия

Харьков, Харківська область
Крещение
26.10.1886
Харьков, Харківська область
Троицкая церковь
Бракосочетание
31.10.1910

Жена: Игнатов Клавдия

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: Гудкова Ирина

Мать ребёнка: Игнатов Клавдия

Харьков, Харківська область
Военная служба
1919
Добровольческая Армия Юга России
Образование
1923
Харьков, Харківська область
Харьковский Технологический Институт
Работа или профессия
Неизвестно
профессор Технологического факультета Харьковского Технологического Института (ХММИ 1029-1933
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Реальное училище проф.Буракова при Харьковском Технологическом институте
Смерть
20.05.1938
Харьков, Харківська область
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