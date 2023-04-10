Круглов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1949
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Круглов Иван
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысева-Круглова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1949