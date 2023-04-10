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Круглов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Круглов Иван

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысева-Круглова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Круглова-Петрова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1949
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