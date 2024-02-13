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Малышев Сергей Александрович
Малышев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Мужской
Отец
Малышев Геннадий Александрович
1945 г.р.
Мать
Малышева Валентина Степановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Малышев Геннадий Александрович
Мать:
Малышева Валентина Степановна
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