Потапов Ефим Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Ефим Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Потапов Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пытьева Марфа Перфильевна

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Пытьева Марфа Перфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пытьева Марфа Перфильевна

Смерть
Неизвестно