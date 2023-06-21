Потапов Ефим Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Потапов Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пытьева Марфа Перфильевна
Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно