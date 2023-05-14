Савина (Семенова) Антонина (Антонида) Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Семенова) Антонина (Антонида) Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1933

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933

Отец: Семенов Макар Карпович

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
08.10.1955

Дочь: Жмурикова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Савин Федор Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1957

Дочь: Савина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.11.1960

Сын: Савин Сергей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2005