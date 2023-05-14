Савина (Семенова) Антонина (Антонида) Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1933
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933
Отец: Семенов Макар Карпович
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
08.10.1955
Дочь: Жмурикова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Савин Федор Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1957
Дочь: Савина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1960
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2005