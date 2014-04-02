Греф Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греф Мария Макаровна

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

30.03.1919

Дата смерти

02.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919

Отец: Бударный Макар Николаевич

Мать: Ястреб Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
14.06.1944

Дочь: Тер-Аракелян Элеонора Эммануиловна

Отец ребёнка: Астахов Ростислав

Бракосочетание
1945

Муж: Греф Эммануил Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греф Александр Эммануилович

Отец ребёнка: Греф Эммануил Моисеевич

Смерть
02.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
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