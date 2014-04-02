Греф Мария Макаровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1919
Дата смерти02.04.2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919
Рождение ребёнка
14.06.1944
Дочь: Тер-Аракелян Элеонора Эммануиловна
Отец ребёнка: Астахов Ростислав
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греф Александр Эммануилович
Отец ребёнка: Греф Эммануил Моисеевич
Смерть
02.04.2014
Москва, город федерального значения Москва