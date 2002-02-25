Гордеев Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Максим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2002

Отец: не указан

Мать: Гордеева Наталья Николаевна