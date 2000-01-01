Пантелеев Григорий Сергеевич
Место рождения(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Дата рождения23.01.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
23.01.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Крещение
24.01.1871
Александро-Свирская церковь (ныне не существует)
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1895
Сын: Пантелеев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Дочь: Пивненко Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.03.1906
Сын: Пантелеев Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.05.1907
Дочь: Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.05.1910
Сын: Пантелеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.05.1916
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно