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Пантелеев Григорий Сергеевич

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Место рождения

(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)

Дата рождения

23.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Крещение
24.01.1871
Александро-Свирская церковь (ныне не существует)
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1895

Сын: Пантелеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Дочь: Пивненко Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее сельцо Дмитриевское, Замарайская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.03.1906

Сын: Пантелеев Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.05.1907

Дочь: Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.05.1910

Сын: Пантелеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.05.1916

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Пантелеева Параскева Васильевна

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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