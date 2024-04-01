Гаврилюк Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Аверкий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гаврилюк Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Титоренко Татьяна
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вовк Мария
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Подзерей Дарья
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Воронина Прасковья (Пася)
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
с.Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гаврилюк Эмануил (Михаил)
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская Екатерина
Отец ребёнка: Гаврилюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилюк Иван
Смерть
Неизвестно