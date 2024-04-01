Гаврилюк Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Аверкий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гаврилюк Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Титоренко Татьяна

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вовк Мария

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Отдайполе, Белоцерковный уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Подзерей Дарья

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Воронина Прасковья (Пася)

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

с.Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гаврилюк Эмануил (Михаил)

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

Рождественка, ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская Екатерина

Отец ребёнка: Гаврилюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилюк Иван

Смерть
Неизвестно
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