Едренкина Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Едренкин Андреян Ерофеевич
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Едренкина Устинья Ерофеевна
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Едренкина Пелагея Ерофеевна
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Едренкина Елизавета Ерофеевна
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Рождение ребёнка
25.01.1865
Дочь: Едренкина Анна Ерофеевна
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Рождение ребёнка
11.07.1866
Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно