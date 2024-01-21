Едренкина Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Едренкин Андреян Ерофеевич

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Едренкина Устинья Ерофеевна

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Едренкина Пелагея Ерофеевна

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Едренкина Елизавета Ерофеевна

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Рождение ребёнка
25.01.1865

Дочь: Едренкина Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Едренкин Илья Дорофеевич

Отец ребёнка: Едренкин Ерофей Вукулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Ерофей Вукулович

Смерть
Неизвестно
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