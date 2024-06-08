Chirkunova Anna 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Chirkunova Anna

Место рождения

Klyavlino, Russia

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Nikolay

Мать: Anna

Klyavlino, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chirkunov Sergey

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Orkova (Chirkunova) Glikeriy

Отец ребёнка: Chirkunov Sergey

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Korschin Nikifor Nikifor/ Nikonor

Отец ребёнка: Chirkunov Sergey

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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