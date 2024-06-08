Chirkunova Anna
Место рожденияKlyavlino, Russia
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chirkunov Sergey
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Orkova (Chirkunova) Glikeriy
Отец ребёнка: Chirkunov Sergey
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
01.02.1888
Сын: Korschin Nikifor Nikifor/ Nikonor
Отец ребёнка: Chirkunov Sergey
Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно