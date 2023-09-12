Сосина-Карп Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1898
Дочь: Соснина Валентина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно