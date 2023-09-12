Сосина-Карп Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина-Карп Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1898 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1898

Дочь: Соснина Валентина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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