Агурок Янкель Беркович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти?.05.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Агурок Берк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шавер Абрам
Мать ребёнка: Шавер Соня
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Шавер Яков
Мать ребёнка: Шавер Соня
Рождение ребёнка
?.12.1920
Сын: Агурок Пётр (Пейсах Янкелевич) Яковлевич
Мать ребёнка: Агурок Тайбл
Рождение ребёнка
20.09.1924
Сын: Агурок Борис (Берк Янкелевич)
Мать ребёнка: Агурок Тайбл
Бракосочетание
1934
Жена: Шавер Соня
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавер Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавер Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агурок Тайбл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агурок Тайбл
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Смерть
?.05.1977
ул Правды, 22, кв 11
Похороны
Неизвестно
Колумбарий