Агурок Янкель Беркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агурок Янкель Беркович

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.
1900 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
1920 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Агурок Берк

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шавер Абрам

Мать ребёнка: Шавер Соня

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Шавер Яков

Мать ребёнка: Шавер Соня

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Агурок Пётр (Пейсах Янкелевич) Яковлевич

Мать ребёнка: Агурок Тайбл

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Агурок Борис (Берк Янкелевич)

Мать ребёнка: Агурок Тайбл

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1934

Жена: Шавер Соня

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавер Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавер Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агурок Тайбл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агурок Тайбл

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Смерть
?.05.1977
ул Правды, 22, кв 11
Похороны
Неизвестно
Колумбарий
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