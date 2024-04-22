Ручьёв Михаил Спиридонов
Место рождения
Дата рождения05.11.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1825 ст.
Отец: Ручьев Спиридон Иванов
Мать: Ручьева Дарья Максимова
Военная служба
1848
Род войск: Гренадерский корпус Воинское звание: рядовой солдат
Бракосочетание
19.03.1868 ст.
Жена: Ручьева Лукия Федорова
Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.
Дочь: Кокорина Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Ручьева Лукия Федорова
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно