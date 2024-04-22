Ручьёв Михаил Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучьёв Михаил Спиридонов

Ручьёв Михаил Спиридонов

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.11.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1825 ст.

Отец: Ручьев Спиридон Иванов

Мать: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1848
Род войск: Гренадерский корпус Воинское звание: рядовой солдат
Бракосочетание
19.03.1868 ст.

Жена: Ручьева Лукия Федорова

Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.

Дочь: Кокорина Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Ручьева Лукия Федорова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close