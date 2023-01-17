Медведева Мария Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 08.08.1896 и 1899
Дата смерти16.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 08.08.1896 и 1899
Бракосочетание
19.02.1918
Рождение ребёнка
08.09.1921
Дочь: Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1926
Сын: Мамистов Виктор Матвеевич
Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1928
Сын: Мамистов Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1931
Сын: Мамистов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович
Смерть
16.03.1940