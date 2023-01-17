Медведева Мария Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Мария Арсеньевна

Медведева Мария Арсеньевна

avatar

Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Между 08.08.1896 и 1899

Дата смерти

16.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 08.08.1896 и 1899

Отец: Медведев Арсений Арсеньевич

Мать: Медведева Феоктиста Павловна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
19.02.1918

Муж: Мамистов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1921

Дочь: Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Мамистов Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1926

Сын: Мамистов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Мамистов Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Мамистов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Мамистов Матвей Иванович

Смерть
16.03.1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close