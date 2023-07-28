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Вендин Селиверст Фетисов
Вендин Селиверст Фетисов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вендин Фетис Трафимов
1771 г.р.
Мать
Агафья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Вендин Фетис Трафимов
Мать:
Агафья
Смерть
Неизвестно
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