Вендин Селиверст Фетисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вендин Селиверст Фетисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вендин Фетис Трафимов

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно
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