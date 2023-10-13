Артемичев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемичева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия
Мать ребёнка: Артемичева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемичева Ксения