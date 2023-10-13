Артемичев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемичев Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемичева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Мать ребёнка: Артемичева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемичева Ксения

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