Токарева (Зуева) Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева (Зуева) Дарья Тихоновна

Токарева (Зуева) Дарья Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

23.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Степан Руфманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Степан Руфманович

Смерть
23.03.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close