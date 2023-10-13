Пахомов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Владимир Сергеевич

Мать: Пахомова Серафима Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Александр Викторович

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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