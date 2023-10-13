Пахомов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Александр Викторович
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Татьяна
Смерть
Неизвестно